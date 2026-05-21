Varchi Ztl in uscita la rivolta dei ristoranti | Fermate questa follia

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I ristoratori della zona interessata hanno manifestato protesta contro i nuovi varchi ZTL in uscita, definendoli una “follia”. Nei fine settimana, molti clienti scelgono di raggiungere i locali utilizzando i mezzi pubblici come metro e autobus, mentre alcuni più abbienti optano per i taxi. La questione riguarda il disagio causato dai controlli e le difficoltà nel traffico, che rischiano di ridurre le prenotazioni e di alterare le abitudini di chi frequenta i ristoranti della zona.

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Al ristorante nei weekend in metro o in autobus, per i più facoltosi anche in taxi, oppure bisognerà ricordarsi di mangiare veloci perché se si è entrati in macchina senza permesso Ztl dopo le 18, a varchi spenti (quindi lecitamente), bisognerà uscire entro le 23 a meno di non beccarsi una multa, oppure decidere di rimanere a vagare in strada fino alle tre del mattino, quando di nuovo si spegneranno. Questo perché alle undici di sera, il venerdì e sabato, scatta la Ztl notturna nelle zone della movida. Oppure, ancora, bisognerà ingegnarsi per trovare un percorso alternativo di uscita. Ancora non è realtà, ma poco ci manca. L'Amministrazione ha già dato il via all'installazione dei primi sei varchi in uscita per contrastare i «furbetti» che, ad oggi, per evitare di pagare la Ztl entrano contromano e perfino in retromarcia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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