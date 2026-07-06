Destre in imbarazzo dopo il nuovo attacco a Meloni il governo non risponde e così solo le opposizioni condannano Trump

La parola d’ordine è minimizzare. La consegna di Palazzo Chigi è chiara: inutile rispondere a Donald Trump. Molto meglio, invece, ignorare gli attacchi a Giorgia Meloni e ribadire il principio per il quale l’unica cosa che conta sono i rapporti tra due Stati, indipendentemente da chi sia il loro leader. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere all’ ultimo post di Trump, nel quale ha pubblicato una foto in cui Meloni lo guarda, accompagnata dalla scritta “serve un ordine restrittivo”. Fonti di governo sottolineano che non ci sono reazioni per ora a questo post. Il risultato, paradossale, è che così il governo non condanna Trump mentre a farlo è solo l’opposizione, nonostante gli attacchi arrivino proprio nei confronti della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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