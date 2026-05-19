Meloni ha fretta sul nucleare le Commissioni chiudono la partita sugli emendamenti Le opposizioni | Il governo gioca da solo

Il governo guidato da Meloni si sta muovendo rapidamente sulla questione nucleare, con le Commissioni che stanno concludendo l’esame degli emendamenti presentati. La fretta di approvare le modifiche ha suscitato le critiche delle opposizioni, che accusano il governo di agire senza coinvolgere le altre forze politiche. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha più volte ribadito l’intenzione di portare avanti il provvedimento con tempi stretti, lasciando poco spazio a discussioni prolungate.

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