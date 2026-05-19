Meloni ha fretta sul nucleare le Commissioni chiudono la partita sugli emendamenti Le opposizioni | Il governo gioca da solo

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo guidato da Meloni si sta muovendo rapidamente sulla questione nucleare, con le Commissioni che stanno concludendo l’esame degli emendamenti presentati. La fretta di approvare le modifiche ha suscitato le critiche delle opposizioni, che accusano il governo di agire senza coinvolgere le altre forze politiche. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha più volte ribadito l’intenzione di portare avanti il provvedimento con tempi stretti, lasciando poco spazio a discussioni prolungate.

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La fretta del Governo Meloni sul nucleare, diventata ormai una “sfida personale” del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dà poca scelta alla Camera. Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive hanno completato la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge delega presentato dall’esecutivo ( Leggi l’approfondimento ). Domani le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula, il prossimo 26 maggio. Una corsa contro il tempo che, a dire il vero, di “sfida personale” ha ben poco, ma sa più di necessità impellente. Ancora di più alla luce della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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