I finanzieri hanno sequestrato beni per un milione di euro in Kosovo, eseguendo un provvedimento su delega della Procura di Milano. Tra i beni sequestrati ci sono circa 50 lingotti d’oro, ritenuti il ricavato di un traffico di droga, per un valore di quasi 20 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dal comando provinciale di Milano e dal Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata. Una coppia kosovara è stata posta in trappola nell’ambito delle indagini.

Milano, 06 luglio – Sequestrati beni per un milione di euro in Kosovo dai finanzieri del comando provinciale di Milano e del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro su delega della Procura di Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaspaccio-droga-spagna-torino-milano-sesto-san-giovanni-monza-qrpmpy5n L'indagine, in collaborazione con la Gendarmeria Nazionale - Sezione di Analisi e Ricerca di Marsiglia, mediante il coordinamento di Eurojust ed Europol, è connessa ad un precedente intervento nel settembre 2025 quando erano stati sequestrati beni e denaro per oltre 30 milioni di euro, riconducibili ad una banda transnazionale dedita al riciclaggio dei proventi del narcotraffico in territorio francese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Denaro dello droga trasformato in 50 lingotti d’oro per quasi venti milioni: in trappola coppia di kosovari

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