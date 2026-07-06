Una coppia kosovara residente in provincia di Alessandria è stata arrestata in Francia. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno sequestrato un milione di euro in beni, tra cui un tesoro di lingotti d'oro nascosto nell'auto. I beni sono stati sequestrati e i due sono stati posti in custodia. La coppia era già sotto arresto per riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico.

È di 1 milione di euro il valore dei beni sequestrati in Kosovo a una coppia di cittadini kosovari residenti nella provincia di Alessandria, già arrestati in Francia per riciclaggio dei proventi del narcotraffico. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dal Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, su delega della Procura della Repubblica di Milano, con il supporto delle autorità internazionali e della Gendarmeria di Marsiglia. Le indagini e la ricostruzione del patrimonio illecito Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento di sequestro è stato eseguito in territorio kosovaro grazie a una complessa attività investigativa che ha visto coinvolti il Comando Provinciale di Milano e lo S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il tesoro di lingotti d'oro nascosto nell'auto, sequestro da 1 milione di euro: coppia kosovara arrestata

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Il tesoro di lingotti d'oro nascosto nell'auto, sequestro da 1 milione di euro: coppia kosovara arrestataSequestrati beni per 1 milione di euro in Kosovo a una coppia di Alessandria, accusata di riciclaggio dei proventi del narcotraffico. virgilio.it

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