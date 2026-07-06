Nel quartiere periferico, i binari del treno appaiono usurati e poco curati, con graffiti e rampe di accesso danneggiate. Le strade adiacenti sono prive di illuminazione e le fermate dei mezzi pubblici sono senza pensiline. La mancanza di servizi di decoro e di manutenzione si fa evidente, creando un’immagine di abbandono. La situazione riflette le priorità di intervento promesse dal sindaco, che ha scelto questa zona per lanciare il suo messaggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Pizza Non esistono formule magiche per rilanciare una città, ma esistono priorità chiare da cui ricominciare. È questo il messaggio che il sindaco di Avellino, Nello Pizz a ha voluto lanciare dal palco dell’evento “Vino a Borgo ” alla Ferrovia. Ed è prorprio dalle periferie cittadine, nessuna esclusa, che intende puntare il lavoro della nuova amministrazione comunale, affinchè davvero si raggiunta il dichiarato obiettivo di riconnetterle al centro cittadino. Ed il punto di partenza de lragionamento del sindaco è un cambio radicale di prospettiva: basta parlare di “centro” e “periferia” come se fossero due mondi separati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Decoro, servizi e la sfida dei treni: il Sindaco Pizza parte dalle periferie

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