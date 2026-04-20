Lo scorso sabato, a Milano, si è svolta una manifestazione alla quale ha partecipato un rappresentante della Lega proveniente dalla provincia, portando con sé le istanze dell’Irpinia. Durante l’evento, sono state discusse tematiche legate alla sicurezza e al decoro urbano, con un focus particolare sulla situazione locale. La partecipazione ha coinvolto diverse realtà e ha visto la presenza di figure politiche e cittadini interessati ai problemi sollevati.

Massimo Picone, esponente della Lega in provincia, ha portato le istanze dell’Irpinia nel cuore del dibattito nazionale durante la manifestazione tenutasi a Milano lo scorso sabato. L’evento, che ha la partecipazione di Salvini e dei vertici del partito, ha messo al centro l’identità culturale e il tema della sicurezza urbana, segnando un punto di partenza strategico per le future amministrative di Avellino. Dalla piazza milanese alle necessità del capoluogo irpino. Il collegamento tra i grandi temi nazionali e le realtà locali è il fulcro della strategia discussa dalla delegazione provinciale. Secondo quanto espresso da Picone, il modello del Carroccio vede nei territori un elemento essenziale della visione strategica del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega: la sfida per Avellino parte da Milano tra sicurezza e decoro

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