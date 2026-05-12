Nicola Moioli candidato sindaco a Cividate al Piano | Priorità sicurezza decoro urbano e servizi

A Cividate al Piano si avvicinano le elezioni comunali del 24 e 25 maggio con due candidati a sindaco. Da un lato, il gruppo “Insieme si può” presenta Nicola Moioli come candidato, mentre dall’altra, il movimento “Prima Cividate” sostiene Mauro Pedone. La campagna elettorale si concentra su temi come sicurezza, decoro urbano e servizi pubblici. La scelta del nuovo primo cittadino avverrà tra queste due candidature.

È corsa a due alle elezioni amministrative a Cividate al Piano. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono in campo, da una parte, “Insieme si può”, che punta su Nicola Moioli come candidato sindaco, e dall’altra “Prima Cividate”, con candidato sindaco Mauro Pedone. INTERVISTA A NICOLA MOIOLI – “INSIEME SI PUO'”. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi perché amo profondamente Cividate al Piano: è il paese in cui sono nato, cresciuto e dove ho scelto di costruire il mio futuro. Qui ci sono le mie radici, le mie relazioni, la mia storia personale. In questi anni ho sempre cercato di dare un contributo concreto alla comunità, prima attraverso l’associazionismo e poi come consigliere comunale, ascoltando i cittadini, raccogliendo segnalazioni e mettendomi a disposizione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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