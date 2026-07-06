Nuovo Piano di Investimenti per le Imprese in Puglia. BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia ha lanciato “Puglia Moltiplica: Piano di azione per la crescita del sistema impresa”, un ambizioso programma che destina 360 milioni di euro per stimolare oltre 2,9 miliardi di euro in nuovi investimenti. L’iniziativa è stata presentata a Bari, alla presenza del presidente Antonio Decaro e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Antonio Di Sciascio. Questo piano offre un pacchetto di strumenti finanziari pensato per supportare le imprese pugliesi in ogni fase del loro sviluppo, dalla nascita all’innovazione, fino all’espansione nei mercati esteri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Decaro lancia “Puglia Moltiplica”: 360 milioni per sostenere le imprese locali.

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