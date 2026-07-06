Decaro lancia Puglia Moltiplica | 360 milioni per sostenere le imprese locali

Da napolipiu.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Regione Puglia ha avviato “Puglia Moltiplica”, un piano con 360 milioni di euro destinati a sostenere le imprese locali. Il programma mira a stimolare investimenti per oltre 2,9 miliardi di euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo Piano di Investimenti per le Imprese in Puglia. BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia ha lanciato “Puglia Moltiplica: Piano di azione per la crescita del sistema impresa”, un ambizioso programma che destina 360 milioni di euro per stimolare oltre 2,9 miliardi di euro in nuovi investimenti. L’iniziativa è stata presentata a Bari, alla presenza del presidente Antonio Decaro e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Antonio Di Sciascio. Questo piano offre un pacchetto di strumenti finanziari pensato per supportare le imprese pugliesi in ogni fase del loro sviluppo, dalla nascita all’innovazione, fino all’espansione nei mercati esteri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

decaro lancia puglia moltiplica 360 milioni per sostenere le imprese locali
© Napolipiu.com - Decaro lancia “Puglia Moltiplica”: 360 milioni per sostenere le imprese locali.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Commercio e turismo: 5,2 milioni per sostenere le imprese localiA breve saranno disponibili 5,2 milioni di euro destinati a sostenere le imprese locali nel settore del commercio e del turismo.

Puglia, disavanzo sanitario di 349 milioni: Decaro aumenta le tasseIn Puglia si registra un disavanzo sanitario di 349 milioni di euro, un problema che si trascina da dieci anni di gestione del precedente presidente.

puglia moltiplica decaro lancia puglia moltiplicaPuglia Moltiplica: 360 milioni per la nuova politica industriale regionale che punta a 2,9 miliardi di investimentiBARI – Presentato oggi Puglia Moltiplica – Piano di azione per la crescita del sistema impresa, il nuovo pacchetto di strumenti finanziari con cui la Regione Puglia inaugura una fase di profonda tra ... giornaledipuglia.com

puglia moltiplica decaro lancia puglia moltiplicaDecaro presenta Puglia Moltiplica, piano da 360 milioni per le impreseSono questi i numeri di Puglia Moltiplica: Piano di azione per la crescita del sistema impresa ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web