Puglia disavanzo sanitario di 349 milioni | Decaro aumenta le tasse

In Puglia si registra un disavanzo sanitario di 349 milioni di euro, un problema che si trascina da dieci anni di gestione del precedente presidente. Recentemente, il sindaco ha annunciato un aumento delle tasse per coprire parte di questa perdita. La situazione finanziaria del settore sanitario regionale deriva da anni di amministrazione e decisioni passate, che hanno portato a questa situazione di deficit. La questione ha suscitato reazioni tra le forze politiche e i cittadini, preoccupati per le conseguenze sulla qualità dei servizi.

di Francesco Curridori – “Normalmente quando ci sono brutte notizie i politici o si nascondono o mandano avanti qualcun altro, io ho sempre preferito guardarvi negli occhi e dirvi chiaramente come stanno le cose”. Antonio Decaro, in un video di 7 minuti pubblicato sui social, è costretto ad ammettere la sua prima sconfitta da presidente della Regione Puglia: il disavanzo sanitario di 349 milioni di euro lo obbliga a aumentare l’addizionale Irpef regionale. “Aumentare le tasse è una sconfitta, sempre, indipendentemente da chi governa”, aggiunge, senza nascondere il suo disagio e l’imbarazzo per questa scelta inaspettata all’indomani della vittoria elettorale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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