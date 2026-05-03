Commercio e turismo | 5,2 milioni per sostenere le imprese locali

A breve saranno disponibili 5,2 milioni di euro destinati a sostenere le imprese locali nel settore del commercio e del turismo. Le microimprese potranno accedere ai nuovi fondi entro dicembre, seguendo procedure che saranno rese note nelle prossime settimane. La distribuzione degli incentivi regionali sarà gestita direttamente dalle autorità competenti delle singole regioni, senza intermediari.

? Cosa scoprirai Come accederanno le microimprese ai nuovi fondi entro dicembre?. Chi gestirà direttamente la distribuzione degli incentivi regionali?. Quanto servirà per lo scorrimento delle graduatorie del bando 2025?. Come influirà il riutilizzo dei fondi residui sulle agenzie di viaggio?.? In Breve 4,05 milioni per il terziario e 450 mila per agenzie e tour operator.. 700 mila euro al Catt FVG per la gestione degli incentivi regionali.. Scadenza bando commercio entro dicembre e nuovo bando agenzie entro fine anno.. 5 milioni di euro residui per lo scorrimento graduatorie bando 2025.. La Giunta regionale ha stanziato oltre 5,2 milioni di euro per sostenere il commercio e il turismo nel 2026, approvando nuove direttive di assistenza tecnica alle imprese del terziario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Commercio e turismo: 5,2 milioni per sostenere le imprese locali Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate "Estate di eventi per sostenere commercio e turismo"Ascolto, concretezza, condivisione, sono queste le parole con cui l’assessore alle Attività Economiche Alan Canestrari riassume i cinque anni di... Bando regionale da 6,7 milioni per sostenere le impreseLa Regione Toscana ha approvato un bando da 6,7 milioni di euro di fondi europei per sostenere gli investimenti delle aziende vitivinicole nella... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Turismo, il report della Camera di Commercio: Le grandi mostre volano economico fondamentale; Nuovo Fondo per il sostegno agli investimenti nel settore turistico; Murolo incontra E.A. Mario: un viaggio tra memoria e musica nel cuore del Vomero; Piano strategico pluriennale 2025-2029. Imprese: Bini, 5,2 milioni per commercio a agenzie turisticheApprovate le direttive al Catt Fvg per sostenere le piccole imprese del terziario nel 2026 Pordenone, 3 mag - Con questa delibera rafforziamo un sistema di sostegno concreto e continuativo ... ilgazzettino.it Bini, 5,2 milioni per commercio a agenzie turistiche(ANSA) - PORDENONE, 03 MAG - Con questa delibera rafforziamo un sistema di sostegno concreto e continuativo a favore delle micro, piccole e medie imprese del commercio e del turismo, risorse import ... msn.com Agropoli cambia volto per salvare il commercio. Approvato il piano per il nuovo centro servizi EXMA: demolizione della scuola materna e addio al trasferimento degli uffici in via Taverne. Tutti i dettagli del progetto nell'articolo. - facebook.com facebook RT @ultimoranet: Bernd Lange, capo della Commissione Commercio del Parlamento europeo, ha negato che l'Europa non abbia rispettato i suoi i… x.com