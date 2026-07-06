Antonio Decaro, ora presidente della Regione Puglia, si trova nuovamente al primo posto nel Governance Poll, posizione che aveva già conquistato sei volte in passato come sindaco. Al suo debutto nel nuovo ruolo, Decaro ha mantenuto la leadership nella classifica, confermando la sua presenza tra i primi della graduatoria. La classifica valuta i governatori in base a vari parametri e viene aggiornata periodicamente.

Ha cambiato ruolo, Antonio Decaro. Ma non ha cambiato la propria posizione nel Governance Poll. Nella sua nuova veste di presidente della Regione Puglia, Decaro apre infatti la classifica dei Governatori, tornando al primato che aveva già raggiunto in sei edizioni nel corso dei suoi 10 anni da sindaco. I numeri del censimento annuale realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore confermano insomma quella caratteristica di Decaro come macchina da consenso, decisiva nelle complicate settimane che nell’autunno scorso avevano portato alla sua candidatura dopo un travagliato confronto con Michele Emiliano, suo predecessore sia alla guida della Regione sia al Comune di Bari. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Decaro già in maglia rosa al debutto da presidente

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