Eulalio in Maglia Rosa è diventato un eroe nazionale | Mi han chiamato il Presidente Seguro e Rui Costa
Afonso Eulalio, ciclista portoghese nato nel 1994, ha indossato la Maglia Rosa del Giro d'Italia 2026 dal 13 maggio e da allora non l'ha mai tolta. La sua presenza in questa posizione ha attirato l’attenzione, portandolo a essere definito un eroe nazionale. Durante gli eventi, sono stati riportati commenti in cui gli sono stati rivolti appellativi come “il Presidente Seguro” e “Rui Costa”. La sua permanenza in testa alla classifica generale ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.
Afonso Eulalio, portoghese classe 94, dallo scorso 13 maggio ha indossato la Maglia Rosa al Giro d'Italia 2026 e non l'ha più tolta, contro ogni pronostico. Fino a raggiungere vette di popolarità inaspettate anche in Patria: "So di star facendo qualcosa di straordinario. mai avrei sognato di arrivare fino a questo punto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Le Maglie: Maglia Rosa: Eulalio Maglia Ciclamino: Magnier Maglia Azzurra: Vingegaard Maglia Bianca: Eulalio Orari e TV: Partenza: 13:05 Arrivo: 17:03 - 17:26 Rai Sport 12:05 - 14:05, 14:05 - 18:00; ES1/D+/HBO Max 12:45 - 17:45 A domani! x.com
Radio1 Rai. . #GirodItalia Tappa 11. Afonso #Eulalio ha difeso la Maglia Rosa di leader, con un vantaggio di 27 secondi sul danese Vingegaard. Intervista @Shalafi81 facebook
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