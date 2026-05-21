Eulalio in Maglia Rosa è diventato un eroe nazionale | Mi han chiamato il Presidente Seguro e Rui Costa

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Afonso Eulalio, ciclista portoghese nato nel 1994, ha indossato la Maglia Rosa del Giro d'Italia 2026 dal 13 maggio e da allora non l'ha mai tolta. La sua presenza in questa posizione ha attirato l’attenzione, portandolo a essere definito un eroe nazionale. Durante gli eventi, sono stati riportati commenti in cui gli sono stati rivolti appellativi come “il Presidente Seguro” e “Rui Costa”. La sua permanenza in testa alla classifica generale ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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Afonso Eulalio, portoghese classe 94, dallo scorso 13 maggio ha indossato la Maglia Rosa al Giro d'Italia 2026 e non l'ha più tolta, contro ogni pronostico. Fino a raggiungere vette di popolarità inaspettate anche in Patria: "So di star facendo qualcosa di straordinario. mai avrei sognato di arrivare fino a questo punto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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