Due governatori del Nord, entrambi della Lega, occupano le prime posizioni nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione. Al primo posto si trova il presidente del Friuli Venezia Giulia, seguito da quello del Veneto. La posizione del governatore della Toscana si colloca in una posizione diversa rispetto a queste due figure. La classifica riflette l’apprezzamento pubblico per i leader regionali in questo periodo.

Sono due governatori del Nord, a guida Lega, a comandare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. E’ quantoemerge da un sondaggio di Swg. Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delleregioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. Seguono Eugenio Giani (Toscana) al 42% (-5), Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2), Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche) al 37%, con il presidente marchigiano stabile rispetto allo scorso anno.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Classifica dei governatori: in testa Fedriga (Friuli) e Stefani (Veneto). La posizione di Giani (Toscana)

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