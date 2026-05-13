Presidenti di Regione Fedriga e Stefani i più amati in Italia | la classifica sul sondaggio Swg

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio condotto da Swg per l'Ansa, i presidenti di Regione del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto sono tra i più apprezzati in Italia. Il presidente del Friuli-Venezia Giulia ottiene un consenso del 65%, mentre quello del Veneto riceve il 58%. La graduatoria evidenzia le preferenze degli italiani nei confronti di queste figure politiche.

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Il sondaggio di Swg per l'Ansa premia il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (65%), e il presidente del Veneto, Alberto Stefani (58%). Agli ultimi posti Francesco Rocca (29%) in Lazio e Renato Schifani (25%) in Sicilia. I più penalizzati rispetto al 2025 sono la presidente dell'Umbria, Stefania Proietti (-8%), e per il governatore della Basilicata, Vito Bardi (-6%).🔗 Leggi su Fanpage.it

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