Il sindaco di Brindisi ha dichiarato che la posa della prima pietra del nuovo polo industriale rappresenta l'inizio di una stagione industriale. Ha aggiunto di considerare l'evento come un segnale importante, ma ha anche sottolineato la necessità di monitorare gli sviluppi attuali. La cerimonia si è svolta oggi, segnando ufficialmente l'avvio dei lavori per il progetto.

Brindisi, 6 lug. (Adnkronos) - “Per me è un segnale importante, però voglio guardare a quello che sta accadendo oggi, non solo come la posa della prima pietra di uno stabilimento, ma come l'avvio di una nuova stagione industriale che affronterà la transizione energetica, la transizione ecologica anticipandola per evitare poi di scaricare il costo di queste transizioni sulle aziende e sui lavoratori”. Lo ha detto Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (lfp), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e Fib (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Decaro: "Con la prima pietra del polo di Brindisi nuova stagione industriale"

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