De Laurentiis rinuncia alla corsa per Khalaili | Non dovremmo comprare nessuno e dovremmo mandare via molti
Il presidente del Napoli ha annunciato di non voler acquistare nessuno durante la prossima sessione di mercato. Ha anche affermato che molti giocatori attualmente in rosa dovrebbero essere lasciati partire. La decisione arriva dopo aver valutato le esigenze della squadra e le possibilità di rafforzamento. Nessun nome di nuovi acquisti è stato menzionato, e si è concentrato sulla necessità di sfoltire l’organico. La scelta riguarda anche il centrocampista di origine algerina, per il quale si era ipotizzato un interesse.
di Paolo Moramarco De Laurentiis rinuncia alla corsa per Khalaili: le dichiarazioni del presidente del Napoli chiare riguardo al mercato dei partenopei. Durante la conferenza stampa a margine della presentazione della nuova maglia del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei cronisti sulle mosse di mercato del club, spiegando come il club partenopeo intenda gestire la prossima sessione estiva. PRIORITÀ DI MERCATO – «Secondo me non dovremmo comprare nessuno e, sempre secondo me, dovranno andare via in molti. Solo nell’ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: ‘Calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti’. 🔗 Leggi su Internews24.com
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