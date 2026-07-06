De Laurentiis rinuncia alla corsa per Khalaili | Non dovremmo comprare nessuno e dovremmo mandare via molti

Notizia in breve

Il presidente del Napoli ha annunciato di non voler acquistare nessuno durante la prossima sessione di mercato. Ha anche affermato che molti giocatori attualmente in rosa dovrebbero essere lasciati partire. La decisione arriva dopo aver valutato le esigenze della squadra e le possibilità di rafforzamento. Nessun nome di nuovi acquisti è stato menzionato, e si è concentrato sulla necessità di sfoltire l’organico. La scelta riguarda anche il centrocampista di origine algerina, per il quale si era ipotizzato un interesse.