Rosangela Mattei, nipote di un noto imprenditore, ha commentato pubblicamente la diffida inviata riguardo all'uso del nome di famiglia, affermando che l'iniziativa del fratello sarebbe una pura follia. In un messaggio condiviso sui social, ha detto che si dovrebbe essere entusiasti dell'iniziativa, considerando le cause o le denunce penali come inutili. La vicenda riguarda un progetto chiamato Piano Mattei, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i familiari.

«Dovremmo essere entusiasti, non fare cause, tantomeno denunce penali». Rosangela Mattei, nipote del fondatore dell’Eni Enrico, prende le distanze dall’iniziativa del fratello Pietro, che ha inviato una diffida a Palazzo Chigi e si è detto anche pronto a intentare azioni legali contro l’utilizzo del nome dello zio per il “Piano Mattei”, l’iniziativa del governo italiano che sta rifondando le basi della cooperazione con l’Africa, fondandola su un rapporto paritario di sviluppo reciproco e che sta riscuotendo un crescente successo anche a livello internazionale. Rosy Mattei difende l’intitolazione del Piano per l’Africa allo zio Enrico. Rosangela Mattei, intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos, oltre a chiarire che quella del fratello un’«iniziativa personale», l’ha definita «pura follia».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piano Mattei, l’altolà della nipote alla diffida sul nome: «Dovremmo essere entusiasti. L’iniziativa di mio fratello pura follia»

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