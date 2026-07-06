De Laurentiis e Conte sono rimasti bloccati in una situazione difficile, secondo quanto riferito da Corbo. La squadra sta per iniziare la nuova stagione, con Allegri pronto a sedersi sulla panchina azzurra. Il club deve affrontare un percorso di riequilibrio finanziario, dopo un biennio segnato da numeri complicati. La società si trova di fronte a sfide legate alla gestione economica e alla preparazione atletica in vista delle prossime partite.

I numeri del biennio De Laurentiis Conte. Sta per cominciare la nuova stagione del Napoli, la prima di Allegri sulla panchina azzurra. Il Napoli deve ritrovare equilibrio contabile. È in corso il revisionismo sul biennio di Conte. Lo scudetto sta finendo nel dimenticatoio. Restano i conti e una rosa extralarge ( gli ormai celebri 47 calciatori tesserati ). Su Repubblica Napoli Antonio Corbo scrive: “si sono fermati insieme De Laurentiis e Conte sul ciglio del burrone. Milioni 335 usciti per 23 acquisti, 245 entrati per cessioni, Osimhen e Kvara le più dolorose”. E ricorda quanto abbiano reso poco nel secondo anno i due calciatori più pagati, De Bruyne e Lukaku, peraltro assenti in 31 e 42 partite nell’anno: “come bruciare una ventina di milioni di ingaggi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis e Conte si sono fermati sul ciglio del burrone (Corbo)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Corbo: “Conte e De Laurentiis si parlino subito, il futuro non può aspettare”Il ritorno di un allenatore al campo di Napoli sta attirando l’attenzione, visto come un momento di svolta.

Napoli, Corbo: “De Laurentiis può ripensare a Sarri. E piace anche Fabregas”Il futuro della squadra di calcio di Napoli è al centro di discussioni riguardanti la gestione tecnica.

Temi più discussi: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli; Napoli, c'è Allegri in arrivo: pronto l’annuncio di De Laurentiis; Calcio, Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: è ufficiale; Allegri al Napoli con lo stimolo… Juve: gli input di De Laurentiis sono chiari.

| @RickyTrevisani a @CronacheTweet: #Allegri? Anche i presidenti eccezionali come De Laurentiis possono sbagliare. Cosa mi aspetto? Conte ha fatto primo e secondo, tutti hanno detto che migliorò la Juve di Conte e quindi sotto il primo posto è fallimen x.com

New De Laurentiis Film: Il direttore addormentato (Sleeping director) reddit

REPUBBLICA - De Laurentiis ha accettato le dimissioni di Conte per un motivo ben precisoIl quotidiano La Repubblica ha fatto alcune rivelazioni sulla decisione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis di accogliere senza opporsi le dimissioni di Antonio Conte: ADL è convinto di ... napolimagazine.com

Conte ha dato le dimissioni dal Napoli, perché De Laurentiis ha accettatoAntonio Conte ormai è il passato in casa Napoli, ma a distanza di un mese e mezzo dall'addio del tecnico arrivano nuove indiscrezioni sulla scelta del tecnico di salutare con un anno di anticipo rispe ... msn.com