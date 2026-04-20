Il futuro della squadra di calcio di Napoli è al centro di discussioni riguardanti la gestione tecnica. Si parla di un possibile ripensamento da parte del presidente sulla scelta dell’allenatore e si menziona anche il possibile interesse per un ex giocatore molto noto. La questione riguarda le decisioni sulla guida tecnica della squadra e le proposte per eventuali nuovi acquisti o cambiamenti nel roster.

"> NAPOLI – Il futuro della panchina azzurra torna al centro del dibattito. Antonio Corbo, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha analizzato gli scenari legati ad Antonio Conte e alle possibili alternative. Come riportato da Repubblica Napoli, Corbo apre anche all’ipotesi di un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri. Ancora Repubblica Napoli evidenzia come il rapporto tra De Laurentiis e l’attuale tecnico sia tutt’altro che scontato. E sempre Repubblica Napoli, attraverso il pensiero di Corbo, suggerisce che il club stia già valutando opzioni alternative. “Sarri? Una scelta possibile” “ADL potrebbe aver ripensato a Sarri dopo Napoli-Lazio? Sicuramente sì”, spiega Corbo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Corbo: “De Laurentiis può ripensare a Sarri. E piace anche Fabregas”

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