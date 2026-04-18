Il ritorno di un allenatore al campo di Napoli sta attirando l’attenzione, visto come un momento di svolta. Un commento invita i protagonisti principali a confrontarsi immediatamente, sottolineando che non c’è tempo da perdere. La possibilità di rivedere un tecnico storico sul manto verde riporta alla mente ricordi e aspettative, mentre si attendono sviluppi ufficiali su questa vicenda.

"> NAPOLI – Il ritorno di Maurizio Sarri al Maradona non è solo una suggestione emotiva, ma anche uno spartiacque simbolico. Come scrive Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, il campionato riporta in città uno degli allenatori più amati, ma soprattutto apre l’ultimo tratto di una stagione che per il Napoli ha già detto molto. Dopo la Supercoppa, non ci sono più trofei in palio, ma resta da definire il futuro. Il tema centrale è Antonio Conte, diviso tra la possibilità di proseguire il progetto azzurro e il richiamo della Nazionale. Un’ipotesi concreta, anche per il contesto attuale del calcio italiano, che potrebbe offrirgli una nuova ribalta internazionale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Corbo: “Conte e De Laurentiis si parlino subito, il futuro non può aspettare”

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