De Laurentiis | Allegri fammi comprare un cavallo!
Il nuovo simbolo sulla maglia del centenario del Napoli è un cavallo in corsa, chiamato il Corsiero del Sole, rappresentato con linee dinamiche e dettagli vivaci. Il presidente del club ha commentato ironicamente, dicendo all’allenatore di lasciargli comprare un cavallo. La scelta del simbolo richiama l’immagine storica della città, nota per il suo legame con i cavalli. La maglia è stata presentata in occasione delle celebrazioni per il centenario.
Il nuovo simbolo sulla nuova maglia del centenario del Napoli è il Corsiero del Sole, un cavallo sfrenato da sempre emblema della città. Il presidente ne approfitta per mandare un messaggio al suo allenatore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
De Laurentiis: “Per me il Napoli non deve comprare nessuno. Allegri è un aziendalista, andremo molto d’accordo”Il presidente del Napoli ha dichiarato che la squadra non acquisterà nuovi giocatori questa stagione.
Napoli agli americani, De Laurentiis rifiuta 2 miliardi: chi vuole comprare gli azzurriAurelio De Laurentiis ha rifiutato un'offerta di circa 2 miliardi di euro da parte di investitori statunitensi per acquistare il club di calcio.
Si parla di: Massimiliano Allegri ha firmato col Napoli: Benvenuto Max, contratto triennale.
De Laurentiis: Allegri è un aziendalista, andremo d'accordo. Mercato? Dobbiamo vendere 25 calciatori...Il presidente del club azzurro ha parlato in occasione della presentazione della nuova maglia: Abbiamo 47 calciatori, secondo me non compreremo nessuno ... msn.com
Napoli, il patto tra De Laurentiis e Allegri: sul mercato priorità alle cessioniUfficiale la presentazione il 14 luglio al San Carlo. Il Napoli ha in organico un surplus di 47 giocatori in bilico De Bruyne-Lukaku ... napoli.repubblica.it