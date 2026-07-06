De Laurentiis | Allegri fammi comprare un cavallo!

Notizia in breve

Il nuovo simbolo sulla maglia del centenario del Napoli è un cavallo in corsa, chiamato il Corsiero del Sole, rappresentato con linee dinamiche e dettagli vivaci. Il presidente del club ha commentato ironicamente, dicendo all’allenatore di lasciargli comprare un cavallo. La scelta del simbolo richiama l’immagine storica della città, nota per il suo legame con i cavalli. La maglia è stata presentata in occasione delle celebrazioni per il centenario.