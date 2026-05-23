Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un'offerta di circa 2 miliardi di euro da parte di investitori statunitensi per acquistare il club di calcio. L'imprenditore ha deciso di non vendere le quote della squadra, nonostante la proposta considerevole. La proposta è arrivata da un gruppo di investitori interessati a rilevare il club, ma è stata respinta. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alla proprietà o alla gestione del team.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di respingere una maxi offerta statunitense da circa 2 miliardi di euro per la cessione del Napoli. Una proposta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e da altre ricostruzioni emerse nelle ultime ore, sarebbe stata valutata per mesi prima dello stop definitivo deciso dal presidente azzurro. La cifra proposta avrebbe superato nettamente le attuali valutazioni economiche attribuite al club partenopeo, confermando quanto il Napoli sia diventato negli ultimi anni uno degli asset calcistici più appetibili del panorama europeo. Nonostante questo, De Laurentiis avrebbe scelto di mantenere il controllo della società, soprattutto in vista del centenario del club previsto per il primo agosto 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Napoli agli americani, De Laurentiis rifiuta 2 miliardi: chi vuole comprare gli azzurri

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