De Laurentiis | Allegri? È un aziendalista Con lui ho cercato continuità

Da video.gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli, durante la conferenza di presentazione delle maglie "Pe’ cient’anne", ha spiegato la scelta del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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