Il presidente del Napoli, durante la conferenza di presentazione delle maglie "Pe’ cient’anne", ha spiegato la scelta del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - De Laurentiis: "Allegri? È un aziendalista. Con lui ho cercato continuità"

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