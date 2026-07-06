De Laurentiis carica Allegri | Un aziendalista vincente! Mercato? Dobbiamo vendere 25 giocatori

Durante la presentazione della maglia ufficiale per la stagione 2026-27, dedicata al centenario, il presidente del Napoli ha commentato la gestione tecnica della squadra. Ha definito il tecnico come un “aziendalista vincente” e ha annunciato che, nel prossimo mercato, saranno venduti circa 25 giocatori. Le sue dichiarazioni segnano un cambio di rotta nel modo di comunicare la strategia del club.

Alla presentazione della maglia ufficiale della stagione 202627, quella del centenario, il presidente del Napoli inaugura il nuovo corso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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