Nel match di ottavi di finale a Wimbledon, Felix Auger-Aliassime ha sconfitto in cinque set Alejandro Davidovich Fokina, assicurandosi l’accesso ai quarti. Dopo la partita, Davidovich ha spiegato di aver subito un infortunio alla caviglia, descrivendo un episodio di trenta secondi in cui ha visto le stelle. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio o sulle modalità dell’incidente.

Nel match di ottavi di finale del torneo di Wimbledon il canadese Felix Auger-Aliassime piega in cinque set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e stacca così il pass per i quarti di finale. A fare rumore, al termine di una battaglia, la polemica aperta dal canadese per la scelta dell’avversario di chiamare il fisioterapista nel gioco in cui l’avversario stava servendo per il match. L’iberico, in conferenza stampa, ha chiarito la natura dei suoi problemi. Sull’origine del suo infortunio: “Tutto è iniziato prima di Stoccarda, quando mi sono slogato la caviglia in allenamento a Montecarlo. È una cosa con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davidovich spiega l’infortunio alla caviglia dopo la polemica: “Sono trenta secondi in cui vedo le stelle”

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