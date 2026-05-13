Un giocatore ha subito un infortunio alla caviglia destra durante l'ultimo allenamento, riportando una distrazione di primo o secondo grado. L'incidente ha coinvolto il compartimento della zona interessata, determinando la fine della stagione per il calciatore e mettendo a rischio la sua partecipazione con la Nazionale. I controlli medici hanno confermato la gravità dell'infortunio, che richiederà un periodo di recupero.

Nuovo infortunio per Giorgio Scalvini. Distrazione di primosecondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale per il difensore dell'Atalanta, alle prese con quello che è solo l'ultimo di diversi problemi fisici che l'hanno condizionato nelle ultime stagioni. Campionato finito per il 22enne, che non sarà a disposizione di Palladino per le ultime sfide contro Bologna e Fiorentina. Le condizioni del difensore della Dea saranno da monitorare anche in vista degli impegni della Nazionale a giugno, con gli azzurri che disputeranno due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Match per cui, al momento, Scalvini non può che essere considerato a rischio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scalvini, infortunio alla caviglia destra: stagione finita e Nazionale a rischio

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