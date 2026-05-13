L’infortunio alla caviglia di San Siro ferma Scalvini | out per le ultime due di campionato

Durante la partita tra Milan e Atalanta, uno dei giocatori ha subito un infortunio alla caviglia nel finale del primo tempo. L’intervento medico ha portato alla diagnosi di una lesione che richiederà un periodo di riposo. La squadra ha comunicato che il calciatore sarà assente nelle ultime due giornate di campionato a causa di questa problematica. La notizia è stata confermata dai canali ufficiali del club.

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Zingonia. L’infortunio patito nel finale di primo tempo di Milan-Atalanta frena il finale di stagione di Giorgio Scalvini, che non sarà a disposizione di mister Palladino per la partita contro il Bologna e con ogni probabilità anche per l’ultima giornata contro la Fiorentina — in una partita che peraltro potrebbe essere una semplice passerella in caso di non-sconfitta nella sfida in programma domenica alle 18 contro i rossoblù. Il classe 2003 è uscito all’inizio del secondo tempo dopo aver provato a resistere al dolore alla caviglia destra in seguito a un tackle subito di Leao. La stessa caviglia stata sottoposta a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione tra il primo e il secondo grado, con interessamento del compartimento articolare laterale.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scalvini, infortunio alla caviglia destra: stagione finita e Nazionale a rischio Atalanta, tegola Scalvini: distrazione alla caviglia e stagione finitaBergamo, 13 maggio 2026 – È terminata con due settimane di anticipo la stagione, tormentata da infortuni, di Giorgio Scalvini. Argomenti più discussi: L'Atalanta batte il Milan 3-2: le contestazioni e il finale da brividi a San Siro, settimo posto matematico; Doppio infortunio in difesa per l’Atalanta, con il Milan fuori Scalvini e Kossounou: le loro condizioni; Milan, infortunio per Pulisic: salta la sfida con Atalanta; Infortunio per Scalvini, il responso dello staff medico. Discussione partita: Atlético Madrid vs Arsenal | UEFA Champions League 2025-26, Semifinali - Andata - reddit.com reddit L’infortunio alla caviglia di San Siro ferma Scalvini: out per le ultime due di campionatoSalterà il Bologna, complicato anche il recupero per la sfida contro la Fiorentina. Resta da valutare per gli eventuali impegni con la Nazionale di giugno ... bergamonews.it