Davide Vigore ha dichiarato che la provincia siciliana non è solo un’ambientazione nei suoi film, ma uno stato dell’anima che resta anche dopo averla lasciata. Secondo il regista, alcuni luoghi non si dimenticano e continuano a influenzare chi li ha vissuti, anche quando non sono più presenti fisicamente. La sua visione sottolinea come l’esperienza di un luogo possa andare oltre il semplice passaggio, diventando parte integrante della propria interiorità.

Ci sono luoghi che si attraversano. E poi ce ne sono altri che, anche quando li si lascia, continuano ad attraversare noi. Per Davide Vigore la provincia siciliana non è mai stata semplicemente un’ambientazione cinematografica. È il luogo da cui nasce il suo sguardo. È la grammatica emotiva con cui il mondo. Per questo, osservando la sua filmografia, si ha la sensazione che ogni film sia un ritorno, anche quando racconta storie diverse. Da Chi vuoi che sia a Fuorigioco, da La Compagna Solitudine a La Viaggiatrice, fino a Dream e al recente Nella mia zona, il suo cinema sembra muoversi sempre lungo la stessa domanda: che cosa succede quando... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Davide Vigore, l’intervista al regista: "La provincia non è un luogo ma uno stato dell'anima"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ISOLE SENZA MARE | Intervista al produttore Davide Vigore I HOT CORN

Notizie e thread social correlati

Rosa Elettrica, intervista al regista Davide Marengo: "Film o serie? Conta l'attenzione"In un’intervista al regista del nuovo show prodotto da una piattaforma di streaming, si è discusso di come il suo lavoro si concentri sull’importanza...

“Rosa Elettrica”, intervista esclusiva al regista Davide Marengo e alla sceneggiatrice Giordana Mari Dal 8 maggio su Sky debutta Rosa Elettrica, una nuova serie in sei episodi diretta dal regista Davide Marengo e tratta dal romanzo di Giampaolo Simi.