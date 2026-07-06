Una frase sullo striscione davanti al Curvone ricorda un amico scomparso. La scritta dice: “Senza maschere, puro e con una risata travolgente. Hai vissuto da vero, così ti ricordiamo. Dado per sempre”. La frase è accompagnata da un’immagine di un sorriso. La cerimonia si è svolta questa sera, con amici e conoscenti presenti nel luogo pubblico.

Pesaro, 6 luglio 2026 – “S enza maschere, puro e con una risata travolgente. Hai vissuto da vero, ed è così che ti ricorderemo. Dado per sempre”. La frase è comparsa questa sera sul lungo striscione srotolato davanti al Curvone. Intorno alle 19 decine e decine di ragazzi, si sono ritrovati a pochi metri dal punto in cui, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso la vita il 23enne pesarese Davide Mariotti. Un saluto collettivo, doloroso e spontaneo, in attesa che venga fissata la data del funerale. I ragazzi hanno preparato lo striscione davanti al parcheggio. Qualcuno, prima ancora, aveva tagliato alcuni ciuffi d’erba dall’altra parte della strada, vicino al luogo dello schianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Davide, gli amici uniti al Curvone: “Puro e con una risata travolgente. Hai vissuto da vero, così ti ricordiamo”

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