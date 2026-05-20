O ti stuprano i miei amici o ti sfregio Teresa Potenza racconta l’orrore vissuto col boss a Belve Crime

Teresa Potenza ha condiviso un suo racconto in un'intervista a Belve Crime, condotta da Francesca Fagnani. Ha descritto un'esperienza in cui ha subito minacce gravi, affermando che i suoi amici le avevano proposto una scelta estrema. La testimonianza si concentra su le parole e le azioni che ha vissuto, senza entrare in analisi o deduzioni. La conversazione si è concentrata esclusivamente sui fatti raccontati dalla donna riguardo alle minacce e alle condizioni vissute con il boss.

Teresa Potenza ha raccontato l’orrore vissuto accanto al boss. L’intervista di Francesca Fagnani a Belve Crime. Francesca Fagnani ha raccontato una storia di violenza e coraggio, attraverso l’intervista fatta a Teresa Potenza, la prima donna che ha lottato contro la mafia foggiana, a Belve Crime. Francesca Fagnani ha raccontato la storia di Teresa Potenza, la prima donna ad aver rotto il muro di omertà della mafia foggiana, diventando testimone di giustizia. Durante l’intervista, la donna ha raccontato quello che ha subito durante gli anni vissuti vicino al boss di Cerignola, Giuseppe Mastrangelo, che è stato poi condannato a tre ergastoli, per quattro omicidi, anche grazie alle sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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