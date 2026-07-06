Un operatore di salvataggio ha avvisato una donna che lasciava il bambino da solo in acqua. La donna ha risposto che lo controllava dal lettino e si è mostrata infastidita. È accaduto a Rimini il 6 luglio 2026. Il bimbo era rimasto senza sorveglianza, nonostante l’intervento dell’operatore. Nessun altro dettaglio sui successivi sviluppi.

Rimini, 6 luglio 2026 – “Signora, non deve lasciare suo figlio da solo in acqua. È pericoloso”. Lei non si scompone e replica, quasi infastidita: “Lo controllo dal lettino.”. Succede così tutti i giorni, a tutte le ore. Genitori e nonni sempre più distratti, fino a quando sentono le urla: “Aiuto, aiuto, un bambino sta affogando.”. Per fortuna che poi ci pensano loro, gli ’angeli rossi’ della spiaggia. I bagnini di salvataggio. Che sulla costa romagnola sono una tradizione e una certezza: tra i migliori in Italia. Ma “il servizio di salvamento sta diventando sempre più complicato”, allarga le braccia David Maranghi, 35 anni, dal 2024 presidente dell’associazione dei marinai di salvataggio della provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - David, professione baywatch: “Salvare vite è una sfida, bimbi spesso lasciati soli”

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