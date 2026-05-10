Giornata in piazza con gli infermieri | Professione spesso stigmatizzata La sfida è attirare di più i giovani
In occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, a Modena si svolge un evento che permette al pubblico di conoscere da vicino il lavoro degli operatori sanitari. Per un pomeriggio, sarà possibile entrare nelle loro realtà quotidiane, scoprendo le attività svolte da chi si prende cura di pazienti e malati. La giornata si propone anche di affrontare alcune difficoltà, come la percezione spesso negativa della professione e la necessità di attrarre più giovani.
A Modena, in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere sarà possibile immergersi per un pomeriggio nella vita di chi ogni giorno si prende cura di pazienti e malati. A partire dalle 16 di martedì, in piazza Mazzini, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Modena, in collaborazione con le Direzioni assistenziali modenesi, promuove un evento pubblico aperto alla cittadinanza per far conoscere e raccontare questa professione. Cuore dell’evento sarà l’installazione "24 Turni, 24 Storie", per raccontare simbolicamente le 24 ore dell’assistenza infermieristica. Accanto all’installazione, sarà presentato un progetto artistico realizzato in collaborazione con l’Istituto Venturi di Modena, che prevede la personalizzazione e decorazione delle divise infermieristiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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