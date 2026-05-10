Giornata in piazza con gli infermieri | Professione spesso stigmatizzata La sfida è attirare di più i giovani

In occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere, a Modena si svolge un evento che permette al pubblico di conoscere da vicino il lavoro degli operatori sanitari. Per un pomeriggio, sarà possibile entrare nelle loro realtà quotidiane, scoprendo le attività svolte da chi si prende cura di pazienti e malati. La giornata si propone anche di affrontare alcune difficoltà, come la percezione spesso negativa della professione e la necessità di attrarre più giovani.

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