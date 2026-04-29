Il 29 aprile 2026, in piazza Montecitorio, si terrà un flash mob organizzato dall'Associazione Lorenzo Greco, dedicato alla diffusione della cultura del soccorso tempestivo e dell'uso dei defibrillatori. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di interventi rapidi in caso di emergenze cardiache. L’evento coinvolgerà cittadini e volontari, con l’obiettivo di promuovere la diffusione di queste pratiche salvavita.

? Cosa sapere L'Associazione Lorenzo Greco organizza un flash mob a piazza Montecitorio il 29 aprile 2026.. Il Vicepresidente Mulè promuove la legge 116 del 2021 per la diffusione dei defibrillatori.. Mercoledì 29 aprile 2026, in piazza Montecitorio, l’Associazione Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco ha organizzato un flash mob per sensibilizzare la cittadinanza sul rischio infarto e sulla necessità di agire tempestivamente. L’iniziativa è servita da preludio a un forum specialistico tenutosi all’interno della Camera, dove il Vicepresidente Mulè ha guidato i lavori aprendo il dibattito sulla tutela della salute pubblica. Durante l’incontro, l’attenzione si è concentrata sulla storia di Gabriele Brizio, un giovane che è riuscito a superare una crisi grazie al soccorso immediato fornito dal suo allenatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso tempestivo e defibrillatori: la sfida per salvare vite

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