Cosa hanno in comune i Foo Fighters e Wicked? Ce lo spiega Dave Grohl

Dave Grohl ha condiviso alcune riflessioni su ciò che collega i Foo Fighters e lo spettacolo Wicked. Durante un'intervista, ha parlato di come entrambe le realtà abbiano contribuito a plasmare la sua carriera musicale e artistica. Grohl ha spiegato che, nonostante le differenze di genere e stile, entrambe le esperienze hanno influenzato il suo percorso e il modo di approcciarsi alla musica e allo spettacolo dal vivo.

A primo acchitto, Dave Grohl, Ariana Grande e Cynthia Erivo non hanno assolutamente nulla in comune; eppure, a sentire il leader dei Foo Fighters, il dodicesimo album in studio della band, Your Favorite Toy, pubblicato il 24 aprile, ha quasi condiviso il titolo con il secondo capitolo della saga cinematografica di Wicked. In un’intervista, il rocker ha chiesto: «Sapete come volevo intitolare l’album? Volevo intitolarlo For Good, perché quella canzone, Your Favorite Toy, . all’inizio l’avevo chiamata For Good». Ha poi spiegato: «Quella canzone, Your Favorite Toy, dice: “Get back, hear that boy? Someone threw away Your favorite toy for good”. E ho pensato: “Oh, questo è un buon titolo, non solo per la canzone ma anche per l’album”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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