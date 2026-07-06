Regione Lombardia ha espresso un parere negativo sul progetto D4 Data Center Mil1, previsto nell’area ex Italtel tra Settimo Milanese e Cornaredo. La decisione arriva dopo un’analisi che ha portato all’opposizione della regione, che ha evidenziato rischi per il territorio e richiesto maggiore cautela. La discussione si sposta ora anche sugli altri progetti che la giunta comunale sta valutando nella stessa zona.

Parere negativo di Regione Lombardia al progetto D4 Data Center Mil1, previsto nell’area ex Italtel tra i comuni di Settimo Milanese e Cornaredo e dibattito in città sugli altri progetti che la giunta comunale di centrodestra sta valutando. Per quanto riguarda il data center che dovrebbe sorgere sull’area verde ex Italtel la Regione ha giudicato insufficiente la documentazione ambientale presentata dalla società proponente. Ci sono carenze tecniche e incongruenze metodologiche che non consentono di valutare in modo completo l’impatto dell’intervento sul territorio e sulla popolazione. "La documentazione presentata non consente infatti di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center e il no della Regione. L’opposizione attacca la giunta: "Territorio a rischio, serve cautela"

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