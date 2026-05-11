Hantavirus il Ministero della Salute | Rischio basso ma serve la massima cautela

Il Ministero della Salute ha avviato le attività di sorveglianza e prevenzione per l’hantavirus “Andes” dopo un focolaio internazionale che ha interessato una nave da crociera e alcuni voli aerei. Secondo le autorità, il rischio per la popolazione è considerato basso, ma si raccomanda comunque di adottare le misure di cautela necessarie. La presenza del virus è stata confermata in diversi paesi coinvolti nel cluster.

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