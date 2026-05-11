Hantavirus il Ministero della Salute | Rischio basso ma serve la massima cautela

Da ildenaro.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha avviato le attività di sorveglianza e prevenzione per l’hantavirus “Andes” dopo un focolaio internazionale che ha interessato una nave da crociera e alcuni voli aerei. Secondo le autorità, il rischio per la popolazione è considerato basso, ma si raccomanda comunque di adottare le misure di cautela necessarie. La presenza del virus è stata confermata in diversi paesi coinvolti nel cluster.

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ROMA (ITALPRESS) –  Il Ministero della Salute ha attivato le procedure di monitoraggio e prevenzione per l’hantavirus “Andes” (ANDV), a seguito di un focolaio internazionale che ha coinvolto una nave da crociera e alcuni voli aerei. Sebbene il rischio per la popolazione italiana sia considerato “molto basso” dagli esperti della rete Dispatch e dell’ECDC, le autorità hanno adottato il principio di massima cautela. L’allerta è scattata in particolare per quattro passeggeri diretti in Italia, che avevano viaggiato su un volo dal Sudafrica ai Paesi Bassi lo scorso 25 aprile, lo stesso mezzo su cui era presente un caso confermato. Per queste persone è stata già attivata la quarantena fiduciaria e la sorveglianza attiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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