A 48 anni, un carpentiere saldatore ha ottenuto il suo secondo diploma dopo tre anni di studio serale, con un punteggio di 84 centesimi. Ha deciso di tornare a scuola per dare l’esempio ai figli, affrontando un percorso che ha richiesto impegno tra lavoro e famiglia. Il diploma è stato conseguito presso un istituto professionale a Treviso. La sua scelta ha richiesto un impegno durissimo, ma è riuscito a completare il percorso.

A 48 anni è tornato sui banchi di scuola e ha ottenuto il suo secondo diploma. Dario Capozza, carpentiere saldatore e padre di due figli, ha concluso il percorso all’istituto professionale Giorgi di Treviso con 84 centesimi, dividendosi, per tre anni, tra lavoro, famiglia e lezioni serali.La decisione è nata anzitutto in famiglia. «L’ho fatto per due motivi. Prima di tutto per dare l’esempio ai miei figli, Lorenzo di 12 anni, Giorgia di 7. Ho sempre pensato che un genitore debba insegnare ai figli dando l’esempio e io ho cercato di essere per loro un modello con l’impegno». Il secondo luogo «volevo cimentarmi in un secondo diploma per mettermi di nuovo in gioco». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Dario Capozza, il carpentiere di 48 anni tornato a scuola per il secondo diploma: «Durissima, ma l'ho fatto per dare l'esempio ai miei figli»

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