Danneggiata una Maestà lungo la Via Crucis del Santuario della Madonna del Bagno
Una statua della Maestà lungo la Via Crucis del Santuario della Madonna del Bagno è stata danneggiata. Il fatto è stato commentato con una condanna dal sindaco, che ha definito l’atto come gratuito e insensato. Il danno riguarda un luogo considerato di rilievo per la comunità di Castellina. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili. La statua è stata sottoposta a interventi di riparazione.
Arezzo, 6 luglio 206 – Danneggiata una Maest à lungo la Via Crucis del Santuario della Madonna del Bagno. La condanna del Sindaco Agnelli. «Un gesto gratuito e insensato che colpisce un luogo caro alla comunità castiglionese». F erma condanna da parte del Sindaco Mario Agnelli per l’atto vandalico compiuto ai danni di una Maestà delle stazioni della Via Crucis nei pressi del Santuario della Madonna del Bagno. Nei propri canali social il Sindaco ha espresso amarezza e indignazione: “Nel repertorio dei vandali del terzo millennio mi mancava il danneggiamento ad una Maestà delle stazioni della Via Crucis nei pressi del Santuario del Bagno. Da Premio Nobel per la stupidità umana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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