Danneggiata una Maestà lungo la Via Crucis del Santuario della Madonna del Bagno

Notizia in breve

Una statua della Maestà lungo la Via Crucis del Santuario della Madonna del Bagno è stata danneggiata. Il fatto è stato commentato con una condanna dal sindaco, che ha definito l’atto come gratuito e insensato. Il danno riguarda un luogo considerato di rilievo per la comunità di Castellina. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili. La statua è stata sottoposta a interventi di riparazione.