Immagini dal Sannio | il Santuario del Roseto e la prodigiosa Madonna di Solopaca

Dal monte Taburno si può ammirare il Santuario del Roseto e la Madonna di Solopaca, due luoghi che si affacciano sulla Valle Telesina. Le immagini mostrano il santuario, situato in una posizione dominante, e la statua della Madonna di Solopaca, che si trova in un’area circondata da boschi e campi. La vista dall’alto evidenzia come il santuario sia un punto di riferimento visivo per chi attraversa questa zona, con il paesaggio che si stende sotto di esso.

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Dall’alto del monte Taburno domina impettito sulla Valle Telesina: da lontano è un punto di luce che funge da bussola a tutti quelli che vi puntano lo sguardo. Circondato dal meraviglioso verde boschivo che è intorno, il Santuario della Madonna del Roseto si trova in un’oasi lontana dai rumori cittadini, che invita a silenzio e meditazione, dal cui spiazzale è possibile guardare magnificamente tutto ciò che accade a valle.Sorge sulla cima del monte delle Rose, a circa 600 metri sul livello del mare; dal suo sagrato si spazia con la vista su tutto il panorama circostante. La chiesa fu edificata intorno al XII secolo anche se il primo documento scritto risale al 1214. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Santuario del Roseto e la prodigiosa Madonna di Solopaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Immagini dal Sannio: il Santuario della Madonna delle Grazie a Cerreto SannitaIl Santuario della Madonna delle Grazie di Cerreto Sannita osserva, dalla sua vedetta, l’intera valle ai suoi piedi. Leggi anche: Immagini dal Sannio: il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso