Ieri sera, la statua della Madonna del Piratello è stata riporta nel santuario di Imola, segnando la fine di una settimana di celebrazioni. Durante questa settimana, le immagini della Madonna sono state portate in diverse parti della città, coinvolgendo chiese, quartieri, scuole e strutture dedicate alla cura. La processione ha attraversato vari ambienti, coinvolgendo la comunità in momenti di preghiera e condivisione. La conclusione delle celebrazioni si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose locali.

Imola ha salutato ieri sera la Madonna del Piratello al termine di una settimana di Rogazioni che ha attraversato la città in ogni sua dimensione, tra chiese, quartieri, scuole e luoghi di cura. Nel giorno della Solennità dell’Ascensione, la comunità si è ritrovata compatta per la Messa solenne in Cattedrale e per la processione conclusiva che ha riportato l’immagine verso il suo santuario. Il cuore della giornata si è aperto nel tardo pomeriggio, con la celebrazione della Messa solenne in Cattedrale presieduta dal vescovo Giovanni Mosciatti. Un momento che ha raccolto fedeli e famiglie dopo i numerosi appuntamenti che, nei giorni precedenti, avevano portato l’immagine della Madonna del Piratello in diversi luoghi della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Madonna del Piratello è tornata nel santuario

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