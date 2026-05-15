Stephan El Shaarawy saluterà i tifosi della Roma al termine del derby, che sarà la sua ultima partita casalinga all’Olimpico. L’attaccante ha commentato i momenti trascorsi nel club, descrivendo alcuni luoghi come diventati casa senza rendersene conto e ricordando le emozioni vissute. La società ha comunicato che non verrà rinnovato il contratto di El Shaarawy, in scadenza il 30 giugno. La sua partenza segna un addio dopo diverse stagioni con la maglia giallorossa.

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© Calcionews24.com - El Shaarawy saluta la Roma: «Il derby sarà la mia ultima partita in casa all’Olimpico. Abbiamo vissuto emozioni indelebili»

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