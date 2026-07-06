La Royal Navy ha condotto un test con il drone Nyan, passando dalle operazioni in trincea in Ucraina a un contesto marittimo. L'esperimento rappresenta un passo nel percorso di sviluppo delle capacità della marina britannica. Il test, senza dettagli specifici sui risultati, indica un interesse nel potenziare le procedure e le tecnologie impiegate in ambito marittimo e di difesa. La prova si inserisce in un quadro di aggiornamento e innovazione delle risorse navali.

L’ultimo test della Royal Navy è un concreto segnale della direzione del processo di sviluppo verso cui è indirizzata per i gli anni a venire la marina di Sua Maestà. Nei giorni scorsi il vascello “XV Patrick Blackett”, piattaforma impiegata appositamente per scopi di sperimentazione tecnologica dalla marina britannica, ha ospitato i test di lancio in mare del Nyan One Way Effector, one-way attack drone sviluppato dall’azienda Callen Lenz (sussidiaria di Bae Systems). Il test, che si è svolto in concomitanza dell’esercitazione “Neptune Reach” tenutasi al largo della costa meridionale dell’Inghilterra, va inquadrato nel più ampio “Project Vantage”, il programma con cui la Royal Navy sta accelerando l’introduzione di sistemi d’attacco “one-way” nella flotta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalle trincee ucraine al mare. La Royal Navy testa il drone Nyan

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