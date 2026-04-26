Dalle trincee al set | il thriller ucraino che sfida la guerra con i droni

Il regista ucraino Liubomyr Levytskyi ha presentato a Kiev il suo nuovo film intitolato Killhouse, un thriller realizzato con un budget di 1,1 milioni di euro. Il film nasce da un'idea di narrare una storia che coinvolge l'uso dei droni e si ispira alle esperienze di chi ha combattuto nelle trincee. La produzione ha coinvolto diverse fasi di lavorazione e si concentra su una trama che unisce azione e tensione.

? Cosa sapere Il regista Liubomyr Levytskyi presenta a Kiev il thriller Killhouse con budget di 1,1 milioni.. Il film integra filmati reali di droni ucraini per documentare la guerra nel 2024.. Il regista Liubomyr Levytskyi ha trasformato un salvataggio miracoloso avvenuto sul campo in un thriller d’azione intitolato Killhouse, presentato questa settimana a Kiev come la risposta cinematografica ucraina al celebre film sulla missione di soccorso di un soldato durante la guerra. La pellicola, che ha avuto una produzione indipendente con un budget di 1,1 milioni di dollari, sposta il della narrazione bellica verso l’impatto delle tecnologie moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle trincee al set: il thriller ucraino che sfida la guerra con i droni Notizie correlate Dalle cinque dita al Signore dell’Anello: il complottismo con l’AI che trasforma la guerra in una perizia da idiotiSmentire un complottista, si sa, è impossibile, perché la stessa smentita diventerà la base di un altro complotto, e pensare che in un momento in cui... Garda in scena: il thriller che trasforma il lago in set da filmUna nuova produzione televisiva sta per trasformare il Lago di Garda in uno scenario da thriller internazionale, portando le acque del Benaco al...