Dall’Australia con il sorriso | il successo di Calabria Mia su Radio Italiana Adelaide

Una trasmissione radiofonica in Australia, chiamata “Calabria Mia”, ha raggiunto il successo su Radio Italiana Adelaide. La trasmissione, che va in onda settimanalmente, collega Adelaide alla Calabria attraverso musica, ricordi e tradizioni. La voce del conduttore attraversa oceani e continenti, creando un legame tra le due località. La trasmissione si caratterizza per il suo tono amichevole e la capacità di coinvolgere l’ascolto con contenuti culturali e nostalgici.

C’è una voce che ogni settimana attraversa oceani e continenti, un filo invisibile che unisce Adelaide alla Calabria, passando per i ricordi, la musica, le tradizioni e, soprattutto, il sorriso. È quello di “Calabria Mia”, il programma di Radio Italiana Adelaide 531 AM, diventato negli anni un autentico punto di riferimento per migliaia di calabresi e italiani residenti in Australia. A rendere speciale la trasmissione non sono soltanto i contenuti dedicati alla cultura, alle eccellenze del territorio e alle storie dell’emigrazione, ma anche il clima di grande cordialità che accompagna ogni puntata. I conduttori Vince Condina, Frank e Amedeo hanno saputo costruire uno stile inconfondibile: spontaneo, genuino e ricco di quella simpatia che mette subito a proprio agio gli ascoltatori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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