Il giocatore ha fatto ritorno in campo con la sua squadra dopo circa tre mesi dall'infortunio al ginocchio. È stato convocato e presente in panchina durante la partita contro il Como, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La sua presenza ha attirato l'attenzione degli osservatori e dei tifosi, che attendono di vedere il suo ritorno in campo.

Se ne sono andati tre mesi e passa, come vola il tempo: e lunedì sera, allo scoccare del centesimo giorno, quando ormai saranno sparite dodici partite di campionato, una di Coppa Italia (e pure la qualificazione al prossimo Mondiale), Giovanni Di Lorenzo tornerà a sentire antiche vibrazioni. A Como, la panchina lo ha semplicemente avvicinato al campo, che rivedrà lunedì sera, contro il Bologna, e quasi non gli sembrerà vero: in mezzo, una lesione seria al ginocchio e un intervento per un problema al piede che "anestetizzava" e poi il sudore e il sacrificio di chi vorrebbe ma non può. Un intoccabile che torna, soprattutto il capitano che...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorriso Di Lorenzo: torna con il Bologna a cento giorni dall'infortunio al ginocchio

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