Il Principe Harry e Meghan Markle hanno fatto visita a Radio Italiana 531 in Australia, partecipando al programma “Tutto Dediche”. L'incontro ha coinvolto la comunità italiana presente nel paese, offrendo l'occasione di un confronto diretto con i due Duchi di Sussex. La trasmissione ha visto la partecipazione di ascoltatori italiani e ha rappresentato un evento di rilievo per la comunità locale.

Un momento di grande rilievo per la comunità italiana in Australia: Principe Harry e Meghan Markle sono stati ospiti di Radio Italiana 531, partecipando al programma “Tutto Dediche”. La visita, accolta con entusiasmo dallo staff e dagli ascoltatori, rappresenta un segnale significativo dell’attenzione che i Duchi di Sussex stanno dedicando alle comunità locali, in particolare a quella italiana presente sul territorio australiano. Secondo quanto condiviso dall’emittente, l’incontro si è svolto in un clima cordiale e caloroso, sottolineato dalla disponibilità e dalla vicinanza dimostrata dalla coppia reale. Per Radio Italiana 531 si tratta di un evento destinato a rimanere nella memoria collettiva, capace di valorizzare il ruolo dell’emittente come punto di riferimento per gli italiani all’estero.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - I Duchi di Sussex in visita a Radio Italiana 531: incontro speciale con la comunità italiana in Australia

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