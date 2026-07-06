Dall’accesso alla sovranità Perché il dibattito globale sull’AI si sposta sulle infrastrutture
Il 6 e 7 luglio 2026 si tiene a Ginevra la prima edizione del Global Dialogue on AI Governance, un nuovo forum multilaterale dedicato alle infrastrutture dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è discutere le modalità di accesso e controllo delle tecnologie, con particolare attenzione alle reti di infrastrutture che supportano lo sviluppo e la regolamentazione dell’AI. L’evento riunisce rappresentanti di governi, enti internazionali e aziende del settore, senza coinvolgimento di figure politiche nazionali specifiche.
La prima edizione del Global Dialogue on AI Governance, convocata a Ginevra il 6 e 7 luglio 2026, costituisce un nuovo foro multilaterale istituito dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di creare uno spazio permanente di confronto tra governi, organizzazioni internazionali, comunità scientifiche, imprese e società civile sui temi della governance dell’intelligenza artificiale (IA). Il Dialogue trae origine dal Global Digital Compact, adottato nel 2024 nell’ambito del Pact for the Future, ed è stato formalmente istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione adottata il 26 agosto 2025. La scelta di istituire un luogo di... 🔗 Leggi su Formiche.net
From AI to Cloud: Time to Build a Self-Reliant Digital Stack | VARINDIA News Hour
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