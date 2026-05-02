Il futuro di Reggio passa dall’istruzione | appello ai candidati perché la scuola torni centrale nel dibattito politico

Durante la campagna elettorale, il tema dell’istruzione è stato poco presente nei dibattiti politici. In particolare, si nota una scarsa attenzione rivolta alle questioni legate alla scuola, ai giovani e alla cultura, che sembrano essere trascurate rispetto ad altri argomenti. Questa situazione ha portato a un appello affinché i candidati pongano maggiore enfasi sul ruolo dell’istruzione nel futuro della città.

"Siamo in piena campagna elettorale e finora non si è sentito parlare quasi per niente di scuola nella stragrande maggioranza dei dibattiti politici, come se il mondo dei ragazzi e dei giovani non esistesse e come se l’istruzione e la cultura, sia di un mondo alieno".Così, Guido Leone già.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Il riscatto passa dall’istruzione, così le donne dello Zen sfidano i pregiudizi e tornano sui banchi di scuolaQuando lo Zen finisce sotto i riflettori, più o meno tutti, lamentano l'assenza delle istituzioni e invocano una maggiore presenza dello Stato.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Reggio soffocata da auto e traffico, la sfida da non dimenticare che può decidere il futuro della città · ilreggino.it; San Giorgio d’Oro 2026, a Reggio Calabria il premio a chi costruisce il futuro; Giovani e competenti per il futuro della città: Cannizzaro presenta i cinque candidati presidenti alle circoscrizioni; Primo Maggio, Cannizzaro al ‘T. Minniti’: I lavoratori costruiscono il futuro di Reggio – VIDEO.

Reggio Futura, Palmara: Con Falcomatà il buco di bilancio è più che raddoppiato, passando da 87 a 191 mln. Parlare di buco da 800 mln è diffamazioneQualunque cittadino potrebbe verificare la falsità di questo dato, essendo pubblicati i bilanci dell’Ente sul sito del Comune ... ilmetropolitano.it

Primo Maggio, Cannizzaro al ‘T. Minniti’: I lavoratori costruiscono il futuro di Reggio – VIDEONel giorno della Festa dei lavoratori, Cannizzaro ha scelto l’aeroporto di Reggio Calabria per lanciare un messaggio alla città e ringraziare i tanti lavoratori ... citynow.it

Buongiorno, qualche azienda che lavora in provincia di Reggio Emilia che installa sistemi sui pannelli per evitare che i piccioni nidifichino sotto Grazie - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Ore 11:37 01/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 2 km per incidente tra Reggio Emilia e Modena Nord dal km 152 x.com