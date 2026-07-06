Molti adolescenti evitano di usare la crema solare, credendo di non scottarsi, e finiscono per subire scottature. Questa scelta deriva dal desiderio di ottenere un'abbronzatura senza protezione, aumentando il rischio di danni alla pelle. Tra le conseguenze ci sono cicatrici e alterazioni del pigmento cutaneo, come la pelle leopardata o la cosiddetta “cicatrice francese”. La mancanza di protezione solare può portare a problemi dermatologici nel tempo.

“Molti ragazzi pensano che, mettendo la crema solare, non si abbronzeranno. Così finiscono per incappare nelle scottature. In questo caso il rifiuto della protezione è alimentato dal desiderio di abbronzarsi. Ma se ci si scotta, poi ci si spella e ci si ritroverà con una pelle leopardata e un’abbronzatura a chiazze. C’è anche chi non mette la crema come si deve: così la scottatura è assicurata”. Lo dice a LaSalute di LaPresse May El Hachem, responsabile della Dermatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, analizzando i rischi per la pelle dei giovanissimi che si espongono al sole. Gli errori al sole e i pericoli per la pelle. Insomma, a volte il problema è legato a comportamenti sbagliati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dalla pelle leopardata alla ‘cicatrice francese’: i rischi per gli adolescenti

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